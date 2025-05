Medioriente | Trump a Gaza molta gente muore di fame bisogna occuparsene

Nel recente forum economico di Abu Dhabi, il presidente Donald Trump ha sollevato la grave situazione umanitaria a Gaza, sottolineando che molte persone stanno morendo di fame. La sua dichiarazione mette in luce l'urgenza di affrontare le crisi in Medio Oriente, promettendo impegni per trovare una soluzione e migliorare la vita della popolazione locale.

Milano, 16 mag. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto alla stampa durante un forum economico ad Abu Dhabi che “la gente muore di fame” a Gaza e che la guerra verrà “risolta”. “E Gaza. Bisogna occuparsene, molta gente muore di fame, succedono un sacco di cose brutte”, ha affermato. Lo riporta il Times of Israel. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Trump, a Gaza molta gente muore di fame, bisogna occuparsene

