Oggi il conflitto in Medio Oriente ha registrato un tragico incremento di violenza, con oltre 100 palestinesi uccisi in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Funzionari sanitari confermano che la maggior parte delle vittime proviene dal nord dell'enclave, mentre i bombardamenti hanno colpito anche i sobborghi circostanti, creando una situazione di crisi umanitaria in rapido deterioramento.

Milano, 16 mag. (LaPresse) – Funzionari sanitari hanno riferito ad Al Jazeera che oltre 100 palestinesi sono stati uccisi oggi dagli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Almeno 55 di loro sono stati uccisi nel nord dell’enclave. I raid hanno colpito tutta Gaza, compresi i sobborghi di Deir al-Balah e la città di Khan Younis. Il ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che oltre ai morti ci sono centinaia di feriti. Gli attacchi sono durati per ore e hanno costretto la popolazione a fuggire dal campo profughi di Jabalia e dalla città di Beit Lahiya. Dopo i raid si è visto del fumo scuro salire sopra Jabalia, mentre la gente raccoglieva ciò che poteva dei propri averi e fuggiva su carri trainati da asini, in auto e a piedi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, oltre 100 morti oggi in attacchi Israele a Gaza

