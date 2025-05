Medinsky ' Kiev chiede incontro Putin-Zelenskyvaluteremo'

Il conflitto tra Ucraina e Russia sembra aver aperto a nuove possibilità di dialogo. Il presidente ucraino Zelensky ha sollecitato negoziati diretti con Vladimir Putin, proposta che ha ricevuto attenzione da parte russa. Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha confermato di aver preso in considerazione questa richiesta durante i recenti colloqui a Istanbul.

"La parte ucraina ha chiesto negoziati diretti tra i capi di Stato", il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin. "Abbiamo preso in considerazione questa richiesta". Lo ha dichiarato il capo della delegazione russa Vladimir Medinsky dopo i colloqui a Istanbul con la delegazione ucraina. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Medinsky, 'Kiev chiede incontro Putin-Zelensky,valuteremo'

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.