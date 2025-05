Roma, 16 mag. (LaPresse) – Prosegue il matrimonio tra Mediaset e Gerry Scotti, cui è stato rinnovato e allungato il contratto. “Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset”, ha dichiarato l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Gerry Scotti – si legge nella nota del gruppo – “si prepara così ad affrontare una nuova, stimolante, fase della sua carriera. Con questo accordo, Mediaset non solo conferma la sua centralità nell’offerta di Canale 5 ma gli affida un ruolo nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi e importanti progetti editoriali. Per poter affrontare al meglio i numerosi impegni attuali e dedicarsi con energia ai nuovi progetti a partire dal prossimo autunno, Mediaset e Gerry Scotti, in accordo con Fascino, hanno deciso – pur con grande rammarico del conduttore – di rinunciare alla sua partecipazione a ‘Tu Si Que Vales’. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mediaset: Gerry Scotti rinnova contratto, P.S. Berlusconi ‘Un pilastro’