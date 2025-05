Mediaset annuncia con entusiasmo il rinnovo e l’allungamento del contratto con Gerry Scotti | Pilastro dell' azienda

Mediaset festeggia il rinnovo e l'estensione del contratto con Gerry Scotti, un autentico pilastro dell’azienda. L’Amministratore Delegato, Pier Silvio Berlusconi, ha espresso la sua personale stima e gratitudine per il celebre conduttore, sottolineando l'importanza del suo contributo nel panorama televisivo italiano.

L’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha voluto esprimere personalmente la propria stima e gratitudine nei confronti del conduttore. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Mediaset annuncia con entusiasmo il rinnovo e l’allungamento del contratto con Gerry Scotti: "Pilastro dell'azienda"

Cosa riportano altre fonti

Mediaset annuncia con entusiasmo il rinnovo e l’allungamento del contratto con Gerry Scotti: "Pilastro dell'azienda"

Scrive comingsoon.it: L’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha voluto esprimere personalmente la propria stima e gratitudine nei confronti del conduttore.

Mediaset rinnova e allunga il contratto con Gerry Scotti

Secondo ansa.it: Mediaset annuncia con entusiasmo il rinnovo e l'allungamento del contratto con Gerry Scotti. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ci tiene a sottolineare: "Caro Gerry, sei un g ...

A Gerry Scotti contratto allungato a Mediaset, le parole di Berlusconi e i motivi dell’abbandono di Tu sì que vales

fanpage.it scrive: L'azienda di Cologno Monzese comunica alla stampa tramite un comunicato l'entusiasmo per il rinnovo e l’allungamento del contratto con Gerry Scotti a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

505 Games annuncia Drawn to Life Two Realms

VI ASPETTANO INNUMEREVOLI AVVENTURE CON IL RITORNO DELLA SERIE DRAWN TO LIFE Dal 7 dicembre liberate la vostra immaginazione per creare, personalizzare ed esplorare con nuovi personaggi, inedite meccaniche di gameplay e tanto altro, su PC Steam, Nintendo Switch e Mobile, da luned? 7 dicembre.