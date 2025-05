Mecenati donano a Urbania due anfore in maiolica del ’600

Tornano ad Urbania due anfore istoriate della bottega di Ippolito Rombaldoni, ceramista durantino attivo nel ‘600 e la città le accoglie con una conferenza per spiegarne l’origine e i disegni che le impreziosiscono. Le anfore sono state donate al Museo Civico di Palazzo Ducale dalla famiglia urbaniese di Anna Maria Barzi ed Enrico Marzioni ed entreranno a far parte della mostra Disegni di Federico Barocci nella collezione Ubaldini a Urbania. Domani alle 17,30 con una conferenza con il professor Massimo Moretti dell’Università La Sapienza di Roma le due opere verranno presentate alla città. "Nelle due anfore, alte 81 centimetri – scrive Moretti –, troviamo la traduzione in maiolica del dipinto di Federico Barocci La sepoltura di Cristo, conservato nella chiesa di Santa Croce a Senigallia. Risalgono, infatti, al 1670 e la decorazione si sviluppa, in entrambi gli esemplari, secondo uno schema compositivo analogo: un lato è dipinto in monocromia blu, mentre l’altro è eseguito in policromia secondo una tavolozza ricorrente nelle opere più mature dell’artista". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

