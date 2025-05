Maxi-frode sul Bonus facciate sequestri per 11 milioni di euro | chi sono i tre indagati

La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un presunto sistema fraudolento che ha portato al sequestro di 11 milioni di euro, con tre indagati accusati di creare e commercializzare crediti d’imposta fittizi legati al “Bonus facciate”. L'inchiesta, coordinata dalla procura pratese, mette in luce gravissime irregolarità nel settore degli incentivi fiscali per la ristrutturazione edilizia.

Un presunto sistema fraudolento messo a punto da tre soggetti e finalizzato alla creazione e commercializzazione di crediti d'imposta fittizi connessi al "Bonus facciate" è stato individuato dalla Guardia di finanza di Prato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla procura pratese.

