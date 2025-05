Maxi confisca da 3 mln di euro al re del narcotraffico di Catania le immagini e il video del blitz

Maxi confisca da 3 milioni di euro a Catania: le forze dell'ordine hanno colpito il re del narcotraffico, affiliato al clan Cappello. Le operazioni hanno portato al sequestro di beni di valore, immortalati in immagini e video del blitz, segnando un importante successo nella lotta contro la criminalità organizzata.

Confiscati beni per 3 milioni di euro a Catania: colpito il re del narcotraffico affiliato al clan Cappello. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi confisca da 3 mln di euro al re del narcotraffico di Catania, le immagini e il video del blitz

Maxi sequestro da 3,5 mln di euro a un imprenditore di Reggio Calabria, la lista dei beni confiscati

Secondo virgilio.it: Un imprenditore di Reggio Calabria è stato arrestato per estorsione e sequestrati beni per 3,5 milioni di euro.

