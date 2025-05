Wanda Nara non sembra molto felice per Mauro Icardi e China Suarez, i quali presto convoleranno a nozze. Ecco che cosa ha detto la showgirl argentina in merito a questo matrimonio. 🔗Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Mauro Icardi e China Suarez presto sposi. La reazione di Wanda Nara: "Un circo"