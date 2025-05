Una nuova stella si affaccia nel cinema comico italiano. Un attore sempre in scena, star inarrivabile per la capacità di recita: si chiama Maurizio Landini. Anche se ora appare come segretario della Cgil, la sua vocazione è lo spettacolo e riesce a fingere benissimo ogni parte che gli impone il copione che trova per strada. Ora è il turno degli artisti che strillano – sempre i soliti, sempre al solito – contro il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Non sono soddisfatti nelle loro pretese; si sentono sfruttati e abbandonati; Hollywood è davvero lontana e hanno chiesto il sostegno di Landini. A cui non pare vero – è il suo secondo lavoro – di impugnare il megafono per strillare contro il governo. Si è immedesimato nella parte dei suoi compagni di spettacolo ed è partito lancia in resta ad asciugare le lacrime di Geppy Cucciari e soci di lotta. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maurizio Landini e il cinema comico: come si fa ridere dietro