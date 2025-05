Maurizio ergastolano | In galera per 34 anni Ora con questi i ragazzi scambio lezioni di vita

Poi ci sono quelli come Maurizio, che è arrivato come volontario al ristorante Utopia circa un anno fa. Maurizio è un detenuto del carcere di Villa Fastiggi dove è arrivato nel settembre scorso (dopo tanti anni passati anche all’istituto penitenziario di Fossombrone) e dal 1991 sta scontando la pena dell’ergastolo. Dopo tanti anni in isolamento e dopo essere stata riconosciuta la sua buona condotta ora è in regime di semilibertà e ha la possibilità di lavorare all’esterno del carcere con un permesso di lavoro. Maurizio, come è arrivato ad Utopia? "Mesi fa – risponde lui – ho ricevuto una proposta per impegnarmi in questa realtà e ho subito pensato fosse una buona per fare volontariato ad Utopia. Oggi sono quindi un volontario del ristorante, dove sono impegnato il sabato e la domenica, dalle 9 alle 17 e durante i festivi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

