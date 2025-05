Maurizio Asquini alla biblioteca Negroni presenta Di noi non si sa nulla

Venerdì 16 maggio alle 17.30, Maurizio Asquini presenterà il suo nuovo romanzo "Di noi non si sa nulla" presso la Biblioteca Negroni di Novara, nel salone Genocchio. Un'opera toccante, destinata a restare nel cuore dei lettori per il suo messaggio di speranza e per la profondità di sentimenti che esplora. Un incontro imperdibile!

