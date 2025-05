Mattia Giani il ricordo dell’allenatore | Al suo posto la sua foto Gioca sempre con noi

Firenze, 16 maggio 2025 – Il ricordo vive a ogni partita, accompagna la squadra durante gli allenamenti, in tutte le trasferte. A distanza di tredici mesi dalla morte di Mattia Giani, il Castelfiorentino United continua a scendere sui campi di mezza Toscana con lui. E per lui. È come se Mattia non avesse mai lasciato lo spogliatoio della squadra. “Si sedeva sempre al solito posto e noi lì abbiamo posato la sua foto accanto alla sua maglia, la numero 10” racconta Nico Scardigli, l’allenatore che nell’aprile dell’anno scorso vide Mattia crollare a terra all’improvviso sul campo del Lanciotto, in quel tragico pomeriggio a Campi Bisenzio. “Quelle immagini sono ancora impresse nei nostri occhi, ognuno oggi lo porta dentro. È un ricordo che nessuno ci potrà mai togliere, resta indelebile. Mattia era un ragazzo d’oro e vive ancora con noi, in ogni movimento”. 🔗Leggi su Lanazione.it

