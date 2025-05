Matteo Salvini difende il libero pensiero al Remigration Summit

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha difeso con fermezza il libero pensiero durante il Remigration Summit, dichiarando: "Sono d'accordo su qualsiasi iniziativa democratica e libera. Non capisco perché si dovrebbe vietare a priori il libero pensiero di qualcuno, non siamo mica in Unione Sovietica". Le sue parole hanno suscitato un intenso dibattito.

"Sono d'accordo che ci sia qualsiasi iniziativa democratica e libera. Non capisco perché si dovrebbe vietare a priori il libero pensiero di qualcuno, non siamo mica in Unione Sovietica". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un evento della Lega a Rozzano, nel Milanese, parlando delle polemiche per il Remigration Summit di domani. "Se qualcuno teme che l' immigrazione di massa sia un problema enorme e devastante, e io sono fra questi, deve poterlo esprimere", ha sottolineato Salvini. "Ci sono pensieri di estrema sinistra di cui io non condivido neanche un'unghia, vogliono rifondare il comunismo e secondo me è surreale che uno nel 2025 voglia rifondare il comunismo. Però - ha sottolineato Salvini - è giusto che chiunque venga a Milano dica 'voglio rifondare il comunismo' ed è giusto che nessuno gli rompa le scatole.

