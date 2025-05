Mattatoio Ceccarelli Pd | Struttura indispensabile La Regione ha fatto la sua parte Ora tocca ai comuni

Il Mattatoio Ceccarelli di Padova rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio, soprattutto per le piccole aziende di allevamento in crescita. √ą inaccettabile che il Casentino rimanga privo di una struttura di macellazione. Ora, dopo il supporto della regione, √® il momento per i comuni di intervenire e garantire un futuro per queste realt√† produttive.

‚ÄúConcordo con chi dice che √® inaccettabile che il Casentino rimanga senza una struttura di macellazione¬† essenziale¬† per molte piccole aziende di allevamento che in questi anni sono cresciute nella qualit√† della produzione. Per questo, grazie all‚Äôiniziativa dell‚ÄôUnione¬†dei Comuni, mi sono fatto. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it ¬© Arezzonotizie.it - Mattatoio. Ceccarelli (Pd) : ‚ÄúStruttura indispensabile. La Regione ha fatto la sua parte. Ora tocca ai comuni‚ÄĚ.

Ne parlano su altre fonti

APC LANCIANO: PD, ‚ÄúREGIONE CONFERMA TAGLIO A STRUTTURA, NON CI SONO RISORSE PER LIBRI E GIORNALI‚ÄĚ

abruzzoweb.it scrive: la Giunta Marsilio ha realizzato il declassamento della struttura con sede a Lanciano‚ÄĚ. È quanto si legge in una nota a firma del capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci ...

Ceccarelli (Pd): ‚ÄúApprovato il bilancio di EAUT, ma il Ministero continua a ignorare la richiesta di rappresentanza della Valtiberina nel CdA‚ÄĚ

Come scrive lanazione.it: Arezzo, 13 maggio 2025 ‚Äď Ceccarelli (PD): ‚ÄúApprovato il bilancio di EAUT, ma il Ministero continua a ignorare la richiesta di rappresentanza della Valtiberina nel CdA‚ÄĚ Il Consiglio ...

Ceccarelli (Pd): "Approvato il bilancio di Eaut ma il Ministero ignora la richiesta di rappresentanza della Valtiberina nel CdA"

arezzonotizie.it scrive: "Eaut ‚Äď ha dichiarato il capogruppo Pd Vincenzo Ceccarelli ‚Äď si conferma un modello virtuoso di gestione pubblica, con bilanci in attivo e una capacità progettuale che ha permesso di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diablo IV: modalità di gioco Mattatoio di Zir

Nella ultima Chiacchierata intorno al fuoco, il direttore associato della community Adam Fletcher si è seduto con il direttore di gioco Joe Shely e il direttore di gioco associato Joseph Piepiora per dare un'occhiata al nuovo Mattatoio di Zir, nonché agli aggiornamenti sul primo evento a tempo limitato, Morbo di Mezz'inverno, e ai futuri aggiornamenti generali.