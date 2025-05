Mattarella Senza salari equi non può esserci pace duratura

Il Presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di salari equi come fondamentale per la pace duratura. Durante l’inaugurazione dell’anno accademico a Torino, ha evidenziato come apprendimento, giustizia sociale e pace siano concetti interconnessi, necessari per costruire una società più giusta e coesa, in cui il rispetto dei diritti e della dignità umana siano al centro.

TORINO (ITALPRESS) – “Molto opportunamente l’anno accademico che oggi si inaugura è stato dedicato a tre concetti, tra loro intimamente collegati: apprendimento, giustizia sociale e appunto pace. Non può esserci pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale, senza rispetto della libertà sindacale, principi che sono anche alla base della nostra convivenza civile”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione dell’anno accademico al Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite (Itcilo) di Torino. xn3adsmca2 Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Mattarella “Senza salari equi non può esserci pace duratura”

