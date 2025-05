Mattarella premia una 17enne napoletana | Sara Cozzolino è Alfiere della Repubblica

Al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha premiato Sara Cozzolino, 17enne napoletana, con il titolo di Alfiere della Repubblica. Tra i 29 giovani distintisi per meriti nello studio e in attività culturali e scientifiche, Sara rappresenta un esempio di impegno e talento, ispirando le nuove generazioni.

C'è anche la giovanissima Sara Cozzolino di Napoli tra i nuovi Alfieri della Repubblica nominati dal presidente Sergio Mattarella. Ieri al Quirinale si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati d'onore a 29 giovani che si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche.

Mattarella premia 29 giovani "Alfieri della Repubblica": cerimonia al Quirinale

Come scrive informazione.it: Il tema che ha ispirato la scelta in questa edizione è 'Nuove vie per la solidarietà”. 'Negli ultimi anni - spiega la Presidenza della Repubblica- l'idea di solidarietà si è evoluta integrando nuove t ...

Mattarella premia i protagonisti della salute pubblica: c’è il napoletano Aprea

Segnala ilgiornalelocale.it: Si è svolta oggi al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... Maggiore della Difesa Luciano Portolano. Tra i premiati, il professor Ciro Aprea, 63enne ...

