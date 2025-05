Mattarella | nelle carceri italiane ci siano sempre più valori Costituzione

Roma, 16 mag. (askanews) – “Il Convegno per il “50° anno dell’ordinamento penitenziario” costituisce un’importante occasione per compiere un bilancio e riflettere sul nostro sistema detentivo in un contesto particolarmente critico. É necessario un forte impulso e uno sforzo congiunto di tutte le parti interessate, affinché la vita penitenziaria assicuri sempre il pieno rispetto dei diritti dei detenuti – in particolare di quelli più vulnerabili – nell’adempimento dei principi della Costituzione, ispirandosi al senso di umanità che essa prescrive. La dignità umana non conosce zone franche di esclusione. É questa la premessa che offre ai detenuti, attraverso percorsi lungimiranti, il recupero e l’accesso ai valori della socialità e della legalità. Auspico che dal Convegno possano emergere spunti e proposte utili a inverare sempre più, anche nelle carceri italiane, i valori della Costituzione e rivolgo a tutti i presenti cordiali auguri di buon lavoro”. 🔗Leggi su Ildenaro.it