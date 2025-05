Mattarella Le accademie contribuiscono al futuro del nostro Paese

Nella modernizzazione del nostro paese, le accademie ricoprono un ruolo fondamentale, soprattutto in agricoltura. A Torino, il Presidente Mattarella ha sottolineato il loro contributo costante e significativo, evidenziando come esse custodiscano non solo il passato, ma anche le prospettive per un futuro sostenibile e innovativo, arricchendo la cultura e la societĂ italiana.

TORINO (ITALPRESS) – “Nella modernizzazione di tanti settori del nostro Paese, le accademie hanno svolto un ruolo decisivo nell’agricoltura, con un contributo forte e costante. Le accademie non solo conservano le reliquie preziose del passato, conservando la storia della nostra cultura, dei suoi progressi e della sua crescita, ma sono anche luoghi vivi di ricerca, studio, applicazione, suggerimento per il futuro delle societĂ . Questo fa delle accademie un punto nevralgico per il contributo decisivo alla vita del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione del 240mo anno accademico dell’Accademia di Agricoltura di Torino, durante la sua visita alla Reggia della Venaria Reale. “Le accademie non sono luoghi che guardano al passato ma al futuro, mantenendo il prezioso ricordo dell’insegnamento. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Mattarella “Le accademie contribuiscono al futuro del nostro Paese”

Su questo argomento da altre fonti

Mattarella “Le accademie contribuiscono al futuro del nostro Paese”

Riporta italpress.com: TORINO (ITALPRESS) - "Nella modernizzazione di tanti settori del nostro Paese, le accademie hanno svolto un ruolo decisivo nell'agricoltura, con un contrib ...

Mattarella alla Reggia di Venaria: “Accademie non solo luoghi reliquie, guardano al futuro”

Secondo msn.com: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato alla Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino, per partecipare all'inaugurazione del 240° anno ...

Mattarella alla Reggia di Venaria per l’Accademia dell’Agricoltura: “Coltivare conoscenza è seminare futuro”

giornalelavoce.it scrive: Il Presidente della Repubblica inaugura il 240° anno accademico dell’istituzione torinese. Prima tappa al Sermig, tra i giovani dell’Arsenale della Pace ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nex-Gen: il nostro consiglio su una TV per tutte le tasche

Su PS5 e Xbox X sono arrivati alcuni titoli che hanno delle nuove performance grafiche. Ma se non si dispone di una buona TV la resa non sar? ottimale e non si potr? godere pienamente delle nuove implementazioni.