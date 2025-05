Mattarella in visita alla Reggia di Venaria Reale a Torino

Venaria Reale (Torino), 16 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concluso la sua visita a Torino alla Reggia di Venaria Reale dove si è svolta, nella Chiesa di Sant'Umberto, la cerimonia di inaugurazione del 240esimo anno accademico dell'Accademia dell'Agricoltura di Torino. Il capo dello Stato ha visitato le sale, le gallerie e i giardini dell Reggia, presente anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella in visita alla Reggia di Venaria Reale a Torino

