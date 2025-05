Mattarella e Landini alla Scala | Costituzione e Democrazia a Rischio

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "ricorda quello che dice la Costituzione, che ricorda la lotta del nostro Paese per conquistare la pace e sconfiggere il fascismo e il nazismo ". Lo afferma il segretario generale della Cgil Maurizio Landini al Teatro alla Scala di Milano dove √® in corso un'assemblea per i referendum. "Questa √® la verit√† - aggiunge - e il fatto che siamo oggi di fronte a una situazione in cui c'√® precariet√†, si √® poveri lavorando, si sta tornando alla guerra e addirittura si stanno aumentando le spese per il riarmo, √® evidente che tutto questo sta mettendo a rischio la democrazia nel nostro paese". "E' assolutamente importante e necessario riaffermare un modello economico che abbia al centro il lavoro e i referendum vogliono proprio avere quella funzione", conclude. 🔗Leggi su Quotidiano.net

