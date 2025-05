Mattarella alla Reggia di Venaria | Accademie non solo luoghi reliquie guardano al futuro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato alla Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino, per partecipare all’inaugurazione del 240° anno accademico dell’Accademia dell’Agricoltura di Torino. Ad accoglierlo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco della città Stefano Lo Russo, il prefetto Giovanni Donato Cafagna e il sindaco di Venaria Reale Fabio Giulivi. Presenti anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente delle Residenze Reali Sabaude Michele Briamonte e la direttrice Chiara Teolato. “Nella modernizzazione di tanti settori del nostro Paese, dell’agricoltura, le accademie hanno svolto un ruolo decisivo. Vorrei sottolineare con determinazione che le Accademie non sono quindi luoghi in cui si conservano reliquie preziosi del passato. 🔗Leggi su Lapresse.it

