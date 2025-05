Mattarella a Torino in visita all' Itcilo | Giustizia sociale imprescindibile per la pace

Durante la sua visita a Torino all'ITCILO, il Presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della giustizia sociale come pilastro per la pace. Ha evidenziato il legame cruciale tra formazione e sviluppo tecnologico, affrontando le sfide dell'intelligenza artificiale e affermando che tali cambiamenti, se gestiti con responsabilitĂ , possono diventare alleati nella promozione del lavoro e del benessere collettivo.

"Formazione e sviluppo tecnologico sono sempre piĂą temi fra di loro collegati, a cominciare delle sfide dell'intelligenza artificiale" e "sarebbe illusorio ignorare la portata di questi cambiamenti" che, se "orientati responsabilmente, possono diventare un potente alleato per promuovere forme di lavoro piĂą degne". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia di apertura dell'Anno Accademico del Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite (Itcilo) a Torino. "La formazione, l'aggiornamento continuo e la valorizzazione delle competenze", ha quindi aggiunto, "rappresentano oggi strumenti imprescindibili per rendere effettivo e universale il diritto al lavoro".  🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Mattarella a Torino in visita all'Itcilo: "Giustizia sociale imprescindibile per la pace"

