Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia di apertura dell'anno accademico della Scuola di Sviluppo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro a Torino. Nel suo discorso, ha rimarcato l'importanza della giustizia sociale come fondamentale per promuovere la pace, evidenziando il ruolo cruciale della formazione e della cooperazione internazionale nel raggiungimento di questi obiettivi.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di apertura dell’anno accademico della Scuola di Sviluppo del Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, a Torino. Nel suo discorso, il capo dello Stato ha sottolineato che serve un “dialogo orizzontale fra Stati per la ricerca di soluzioni condivise, basate sul presupposto che la giustizia sociale non è un obiettivo facoltativo o realizzabile in contesti nazionali ristretti, ma una condizione imprescindibile per la pace, per la stabilitĂ e dunque per il progresso. Considerazioni che appaiono tanto piĂą vere alla luce dei complessi fenomeni migratori cui assistiamo”. Mattarella: “Non c’è pace duratura senza salari equi”. Il presidente della Repubblica, che ieri ha consegnato al Quirinale 29 attestati d’Onore d’Alfieri della Repubblica,  ha poi dichiarato: “Molto opportunamente l’anno accademico che oggi si inaugura è stato dedicato a tre concetti, fra loro intimamente collegati: apprendimento, giustizia sociale e pace. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella a Torino: “Giustizia sociale serve per la pace”

