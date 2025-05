Mattarella a Torino cita papa Leone | I tempi li costruiamo noi

Il presidente Mattarella, durante la cerimonia di apertura dell'anno accademico della Scuola di Sviluppo del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a Torino, evoca le parole di Papa Leone: "I tempi li costruiamo noi". Un richiamo potente all'importanza dell'impegno collettivo nel plasmare un futuro migliore.

Partecipa alla cerimonia di apertura dell'anno accademico della scuola di sviluppo del centro internazionale di formazione dell'organizzazione internazionale del lavoro 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Mattarella a Torino cita papa Leone: “I tempi li costruiamo noi”

Ne parlano su altre fonti

Leggi anche

Secondo lastampa.it: Il Capo dello Stato ha parlato di lavoro e giustizia sociale all’Itcilo per l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-25 dei Master della Turin School of ...

Mattarella a Torino: “Il sapere è la prima frontiera della democrazia”

Si legge su giornalelavoce.it: Una giornata intensa nel capoluogo piemontese per il Presidente della Repubblica: tra impegno internazionale e memoria della Resistenza, dialogo tra università, agricoltura e istituzioni ...

Il presidente della Repubblica Mattarella a Torino in visita al centro di formazione dell'agenzia Onu. I 60 anni di un'istituzione d'eccellenza

Da torino.corriere.it: Il capo dello Stato, accompagnato dal sindaco Stefano Lo Russo e dal governatore Alberto Cirio, si trova in città per l’inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 dei master della Turin School of ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Presidente Mattarella a Fico affida mandato esplorativo

Il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, Fico, il mandato esplorativo, cioè un incarico informale (di solito dato al presidente di una Camera) affinché faccia un nuovo giro di consultazioni per uscire dalla crisi Mattarella ha dato dunque il compito di verificare l'esistenza e fattibilità di una maggioranza politica composta dai Gruppi che sostenevano il governo precedente.