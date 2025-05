Matrimoni dal mondo le tradizioni delle nozze buddiste

I matrimoni buddisti affascinano per la loro unicità e spiritualità. Contrariamente ad altre tradizioni, non sono vincolati da rigidi rituali, ma riflettono scelte personali. In questo viaggio attraverso le cerimonie nuziali buddiste, esploreremo simboli e pratiche che celebrano l'amore, l'armonia e la connessione tra le coppie e il loro percorso spirituale.

I matrimoni buddisti sono molto comuni in Asia, nel Sud-est asiatico e in India. Nell'organizzazione della cerimonia, i partner combinano spesso elementi moderni e rituali secolari: dopo le offerte votive davanti alla statua di Buddha, infatti, molti sposi si concedono anche un taglio della torta nuziale o delle lunghe sessioni in pista da ballo.

