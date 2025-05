Due delle Regine più amate d’Europa sono Matilde del Belgio e Maxima d’Olanda. Sovrane di due regni molto vicini, le due esponenti delle antiche famiglie reali non potrebbero essere più diverse in fatto di stile. La prima, infatti, sceglie spesso delle linee classiche per i suoi outfit e dei colori pastello che esaltino la sua bellezza naturale e i suoi profondi occhi azzurri. Maxima d’Olanda, invece, è sempre pronta a rompere le righe e, spesso, si mostra in pubblico con look osati, con accessori molto evidenti e tinte accese. Ma il 15 maggio 2025 entrambe le Regine hanno deciso di colorare i loro outfit di rosa antico, lanciando una vera e propria sfida di look a distanza. Una delle due, però, ha sfoderato una vera e propria mossa speciale, indossando una sorprendente coroncina di fiori. Matilde del Belgio, il completo rosa scuro. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matilde e Maxima, due Regine in rosa antico, ma la seconda vince utilizzando i fiori