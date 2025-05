Mastantuono Juventus quella big europea spinge per prendere il talentuoso giocatore argentino! L’incontro tra le parti è già avvenuto | la trattativa si complica per i bianconeri!

La Juventus è in trattative per Franco Mastantuono, talentuoso giocatore argentino, ma un'importante big europea sta accelerando per assicurarselo. L'incontro tra le parti è già avvenuto e le dinamiche si fanno sempre più complesse, mettendo a rischio il trasferimento del giovane calciatore in bianconero. La situazione si fa incerta.

Mastantuono Juventus, quella big europea potrebbe prendere il sopravvento per l’argentino: l’incontro è già avvenuto. La prima esperienza europea di Franco Mastantuono potrebbe non avvenire con la casacca della Juve. Nonostante la calma predicata dal presidente del River Plate negli scorsi giorni, il giovane talento argentino approderà nel Vecchio Continente per giocare verosimilmente in un grande club: il Real Madrid. Questo è quanto riportato dall’emittente argentina TyC Sports, che ha parlato di un incontro avvenuto telematicamente lo scorso martedì tra i rappresentanti del giocatore del River Plate e il club spagnolo. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mastantuono Juventus, quella big europea spinge per prendere il talentuoso giocatore argentino! L’incontro tra le parti è già avvenuto: la trattativa si complica per i bianconeri!

