massimiliano rosolino chi sono le figlie sofia nicole e vittoria sidney

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova hanno avuto due figlie, Sofia Nicole nata nel 2011, seguita da Vittoria Sidney due anni dopo. Stasera l’ex nuotatore e la compagna saranno ospiti di Sognando Ballando Con Le Stelle, in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5. Proprio il programma condotto da Milly Carlucci è stato galeotto per la nascita della coppia composta dall’ex atleta campano e la ballerina. Nel 2006 Rosolino partecipa allo show del sabato sera targato Raiuno dove viene affiancato dalla danzatrice di Mosca. Ospite a Verissimo il 47enne aveva dichiarato: “ L’avevo già puntata a distanza, ma ha queste braccia e la schiena che riescono a incantare, a ipnotizzarti”. Per il mondo del gossip e la famiglia della Titova, quel flirt nato sotto le telecamere non sarebbe andato avanti per molto tempo. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

