Massarenti in Festa | mercatini animazioni gonfiabili e musica

Domenica 18 maggio, via Massarenti si trasforma in un grande palcoscenico per “Massarenti in festa”. Una giornata di festa con mercatini, animazioni, gonfiabili e musica, dedicata a tutta la famiglia. Scoprite il colorato stramercato degli ambulanti e le esibizioni, mentre le associazioni di volontariato animano l'evento. Un'occasione imperdibile di divertimento e comunità!

Festa di strada in via Massarenti: domenica 18 maggio “Massarenti in festa”: manifestazione con chiusura al passaggio veicolare ed eventi vari fra cui lo stramercato degli ambulanti, l'esibizione della Banca di Casalecchio di Reno, la presenza delle addociazioni di volontariato, animazioni per. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Massarenti in Festa: mercatini, animazioni, gonfiabili e musica

La Festa dei lavoratori in piazza Massarenti con le Organizzazioni operaie autonome

Come scrive msn.com: Le Organizzazioni operaie autonome, storico sindacato molinellese aderente alla Uil, prepara una giornata di festa e di mobililtazione per il 1° Maggio. Alle 10.45 in piazza Massarenti è in ...

