Massacro a Gaza più di cento morti in un solo giorno

Un violento attacco in corso a Gaza ha provocato oltre cento morti in un solo giorno. La devastazione inflitta da Israele segna un drammatico aumento del conflitto, lasciando dietro di sé un panorama desolante di sofferenza e morte. Un tragico capitolo che riaccende l’urgente bisogno di soluzioni per la pace in una regione lacerata dalla guerra.

Israele si sta abbattendo su Gaza con una violenza che non lascia scampo, seminando morte e dolore, in un bagno di sangue che non basterà il tempo ad asciugare.

