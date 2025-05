Di seguito il comunicato: A cura del Centro Studi Medici della Fondazione – coordinato dal dott. Antonuccio Silvestri – sarà conferito, il 16 maggio ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Ducale a Martina Franca, il Premio Nazionale PATRIZIA M. VINCI OCULISTA – “Umanizzazione della Medicina: da valore etico a scienza al Prof. Filippo Maria Boscia. Grazie all’impegno della Presidente della Fondazione Elio Greco, la signora Cinzia Greco, Martina Franca accoglierà un evento di riferimento nel vasto dibattito in corso sul ruolo della Sanità Pubblica e sull’umanizzazione della Medicina. Oltre l’indubbio livello scientifico dell’incontro, risalta la possibilità di discutere sui risvolti etici di un fenomeno di grande attualità come il rapporto tra medico e paziente. Il Prof. Boscia, destinatario del prestigioso premio, è un luminare della scienza molto conosciuto dal grande pubblico televisivo e per la sua schietta amicizia col compianto Papa Francesco. 🔗Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: premio all’oculista amico di papa Francesco Oggi