Martina Attili video intervista Signorina Rivoluzione | La mia voce per raccontare storie di altri

In occasione dell'uscita del suo atteso album "Signorina Rivoluzione", abbiamo intervistato Martina Attili. Con la sua voce unica, racconta non solo le proprie storie, ma anche quelle degli altri. Scopri di più sulla sua musica e il suo percorso personale in questa video intervista esclusiva.

La nostra video intervista a Martina Attili, in occasione dell’uscita del suo primo album di inediti Signorina Rivoluzione. Vi presentiamo la nostra video intervista a Martina Attili, che ha pubblicato il primo album di inediti della sua carriera dal titolo Signorina Rivoluzione, per ZooDischi e in distribuzione ADA Music Italy. La cantautrice romana racconta il senso di trasformazione che accompagna i vent’anni, quel periodo di profonde metamorfosi, proprio come una rivoluzione dopo la quale nulla è più come prima. Tanti temi profondi e storie dal connotato sociale, con una penna molto ispirata. L’album Signorina Rivoluzione è un viaggio tra certezze che crollano e nuove verità da costruire. Con un occhio sempre attento all’attualità , a ciò che ci circonda e non può restare inosservato, toccando tematiche che toccano la cantautrice nel profondo: dalla guerra al rapporto con Dio. 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Martina Attili, video intervista Signorina Rivoluzione: «La mia voce per raccontare storie di altri»

L'intervista a Martina Attili

