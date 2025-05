martellate sulla giustizia

Il caso Garlasco si compone di tre misteri e un mistero nel mistero, e? ormai un racconto da “legal thriller” di cui la mano invisibile dell’autore non riesce piu? a controllare la trama. Ho fatto il capocronista per anni in diversi giornali e citta? e questo mi pare un rompicapo tra i piu? grandi, provero? a riordinare i fili sparsi qua e la?. Il primo mistero e? quello piu? semplice, la chiave di tutto, l’assassino. A questo punto della storia nessuno crede piu? alla verita? processuale: Stasi e? colpevole o e? un incolpevole che e? finito in una incredibile macchina che gli ha mangiato un pezzo di vita? Quello che dicono le carte e? del tutto irrilevante rispetto a cio? che viene percepito dal tribunale del dibattito politico. L’assassino non c’e?, girano vorticosamente tante versioni dei fatti e alla fine il risultato e? che sparisce perfino il delitto, va in secondo piano, e questa scomparsa diventa una terribile verita?. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

