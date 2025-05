Siamo giunti all’ultimo atto della Ligue 1 20242025. La 34ª e ultima giornata del massimo campionato francese di giocherà interamente domani, 17 maggio, in contemporanea alle 21:00. All’ Orange Velodrome andrà in scena il match tra Marsiglia e Rennes. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.68, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati entrambi a 3.90. Come arrivano al match Marsiglia e Rennes. Nella scorsa giornata, il Marsiglia ha festeggiato l’accesso alla prossima edizione di Champions League grazie al successo esterno per 3-1 contro il Le Havre, il terzo nelle ultime quattro partite di campionato. La squadra di De Zerbi ha festeggiato gridando “Roma, Roma”, sede del ritiro scelto dal tecnico italiano in un momento difficile per i giocatori. 🔗Leggi su Sololaroma.it

Marsiglia-Rennes, il pronostico di Ligue 1: GOL e non solo