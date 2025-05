marracash la bolla e un visual album a metà tra minority report e the truman show

Abbiamo intervistato Chiara Battistini, regista e direttrice creativa dei videoclip tratti da È finita la pace, ottavo lavoro in studio di un rapper fuori dal comune. Basta ascoltare Gli sbandati hanno perso per capire quanto È finita la pace sia un album strepitoso. L'ottavo lavoro in studio di Marracash - tra i migliori rapper italiani, per distacco - è composto da tredici tracce e, come tagline, viene descritto come una sorta di manifesto in cui Marra "dà voce al disagio esistenziale e alle contraddizione di una generazione smarrita". Già disco di platino, Gli sbandati hanno perso anticipa il tour negli stadi, Marra Stadi25, ed è supportato dal visual album disponibile su YouTube, diretto da Chiara Battistini e Giulio Rosati, con la direzione creativa firmata dalla stessa . 🔗Leggi su Movieplayer.it

