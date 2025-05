Dare una risposta concreta alla problematica della disoccupazione. Concorrere allo sviluppo di competenze in un settore dove l'impiego di nuove figure professionali √® altamente richiesto come quello del turismo. Sono questi, infatti, gli obiettivi del corso gratuito promosso da¬†Solco srl¬†che lancia per Giugno 2025 un percorso formativo volto all'avviamento al lavoro che si rivolge, in particolare, ai giovani o adulti disoccupati o inoccupati residenti o domiciliati nel Lazio. Il corso, si colloca¬†nell'ambito del¬†Progetto "Confluenze",¬†finanziato dalla¬†Regione Lazio¬†e¬†Fse+21-27,¬†realizzato in¬†collaborazione con¬†l'Ente Bilaterale del Turismo (EBTL)¬†con l'obiettivo specifico di "Promuovere la parit√† di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualit√†, in particolare per i gruppi svantaggiati" e per mezzo di un'azione mirata al collocamento lavorativo. 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marketing Turistico, Solco lancia un corso di formazione gratuito