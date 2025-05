AGI - Una discussione, come forse tante altre, ma con un epilogo tragico in entrambi i casi. Le donne si salvano per caso, i mariti no: uno muore suicida, l'altro finisce in carcere. Storie simili, età e luoghi diversi. Tentato omicidio-suicidio a Otranto. A Otranto i protagonisti di un tentato omicidio-suicidio sono un uomo di 80 anni e la moglie di 77. L'anziano ha una pistola e la usa per porre fine a una discussione. Spara alla moglie e la colpisce in un punto vitale. Torna per un attimo in sé, il tempo che gli è sufficiente a capire in quale baratro è precipitato e decide di uscirne puntando la stessa arma contro di sé. Questa volta i propositi vanno a buon fine e l'uomo muore all'istante nell'appartamento di via Pollio, dove si è consumato il dramma familiare. Qualcuno ha avvisato i carabinieri e la donna, in gravi condizioni ma viva, è stata portata all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. 🔗Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mariti che vogliono uccidere le mogli, ma i tentativi falliscono