Mario Giacomelli il centenario del maestro della fotografia tra Milano e Roma

Nel 2025 si celebra il centenario di Mario Giacomelli, icona della fotografia italiana. L'Archivio Giacomelli organizza un ricco programma di eventi culturali tra Milano e Roma, rendendo omaggio al suo straordinario contributo artistico e alla sua visione unica, che ha saputo catturare l'anima della realtà con sensibilità e potenza espressiva.

(Adnkronos) – Nel 2025 per celebrare il centenario della nascita di Mario Giacomelli (Senigallia 1925-2000), uno dei più grandi fotografi italiani, l'Archivio Giacomelli ha promosso una serie di iniziative culturali di grande rilievo che attraversano le due capitali italiane: Milano e Roma. Le celebrazioni, che comprendono due importanti mostre retrospettive, offrono al pubblico l'opportunità di . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Mario Giacomelli, il centenario del maestro della fotografia tra Milano e Roma

adnkronos.com scrive: Due grandi esposizioni esplorano la sua opera tra fotografia, poesia e arti visive contemporanee ...

La “Camera Oscura” di Mario Giacomelli a Senigallia nel Centenario della nascita del grande fotografo

Lo riporta msn.com: Inizia a fotografare nel 1953 sotto l’ala del maestro Giuseppe Cavalli ... L'articolo La “Camera Oscura” di Mario Giacomelli a Senigallia nel Centenario della nascita del grande fotografo ...

Due grandi mostre per Mario Giacomelli, leggendario maestro della fotografia in bianco e nero

Secondo domusweb.it: Il maestro marchigiano scopre la pittura molto presto ... Come le persone, le fotografie di Mario Giacomelli respirano, si muovono, esistono al di là della data di nascita, instaurando rapporti e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carrera Mario Kart Mach 8 Recensione

Sfreccia con il Kart radiocomandato di Super Mario Carrera Toys, da sempre sinonimo di sicurezza e ottima costruzione di giocattoli, oggi ci presenta Mario Kart Mach 8 su licenza Nintendo.