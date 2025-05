Mariela Garriga | Lavorare con Tom Cruise? Come se mi avessero fatto esprimere un desiderio e io avessi detto | Mettimi davanti 40 anni di esperienza

Mariela Garriga descrive il suo incontro con Tom Cruise come un sogno avverato, un'opportunità unica in 40 anni di esperienza. Nel nuovo capitolo della saga di Mission: Impossible, Mariela affronta sfide straordinarie, facendo leva su meticolosi studi e dettagli, quasi come un agente dei servizi segreti. La sua passione per il «scavare» la guida verso il successo in questo anno magico.