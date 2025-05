Maria De Filippi stanca di Gemma Galgani? Rischio addio a Uomini e Donne

Gemma Galgani rischia seriamente di dire addio a Uomini e Donne. Dopo oltre quindici anni di presenza fissa nel dating show di Canale 5, secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice Maria De Filippi sarebbe stufa dei continui drammi sentimentali e delle solite dinamiche ripetitive. La decisione definitiva sarà presa in estate, ma le probabilità di un addio sembrano alte. Gemma Galgani, la dama più discussa del trono over. Gemma Galgani è ormai un volto iconico del programma, famosa per le sue relazioni complicate e per i frequenti scontri con l’opinionista Tina Cipollari. Negli anni, la dama torinese ha intrapreso molte relazioni, spesso terminate con polemiche e delusioni che hanno polarizzato il pubblico, tra fan fedeli e detrattori. Uomini e Donne, Giorgio Manetti commenta il trono di Tina Cipollari Lo storico ex cavaliere del trono over, e amico dell'opinionista di Uomini e Donne, ha rilasciato delle dichiarazioni inedite citando anche Gemma Galgani. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it

