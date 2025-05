Marco Rubio a Istanbul per i negoziati tra Russia e Ucraina

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è giunto a Istanbul per partecipare ai negoziati tra Russia e Ucraina. Secondo fonti dell'agenzia AFP, i rappresentanti dei due Paesi si riuniranno con funzionari turchi per discutere possibili soluzioni al conflitto, evidenziando l'importanza di un intervento diplomatico in un contesto geopolitico complesso.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Istanbul per i negoziati tra la Russia e l' Ucraina: lo riporta un giornalista dell'agenzia di stampa Afp. Una fonte del ministero degli Esteri turco ha riferito che e delegazioni russa e ucraina si incontreranno con i funzionari turchi alle 11:30. Ci sarà anche un incontro a tre alle 9:45 tra funzionari turchi, ucraini e statunitensi, ha aggiunto la fonte, indicando che tutti i colloqui si terranno a Palazzo Dolmabahce, sulle rive del Bosforo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marco Rubio a Istanbul per i negoziati tra Russia e Ucraina

Le notizie più recenti da fonti esterne

Marco Rubio a Istanbul per i negoziati tra Russia e Ucraina

Da quotidiano.net: Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato a Istanbul per i negoziati tra la Russia e l' Ucraina: lo riporta un giornalista dell'agenzia di stampa Afp.

Oggi i negoziati di Pace tra Ucraina e Russia: la diretta da Instanbul. Pesa l’assenza di Putin e Zelensky: cosa dobbiamo aspettarci

Scrive msn.com: È la prima volta dall’inizio della guerra. Le delegazioni si incontreranno alle 10 a Instanbul (Turchia). Ieri il presidente ucraino ha definito il vertice “una farsa”. Lo stesso Trump ha tuonato “Non ...

Ucraina, al via a Istanbul i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Rubio: “Non mi aspetto progressi” – Diretta

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato di non avere grandi aspettative riguardo i colloqui di pace tra Ucraina e Russia in Turchia e che Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Non lasciamoci bullizzare dal coronavirus il messaggio in musica di Marco Sentieri

Dopo il successo di "Billy Blu" al Festival di Sanremo 2020, Marco Sentieri torna a parlare di bullismo, quello che il nostro Paese sta vivendo a causa del Covid.