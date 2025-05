Marco Minniti e il Piano Mattei | L?Italia ha avuto la vista lunga ora diventi europeo

Marco Minniti, con la sua consueta passione, sottolinea l'importanza del Piano Mattei, un'iniziativa che dimostra la lungimiranza dell'Italia. Tuttavia, avverte che è tempo di elevarlo a livello europeo, mantenendo alta la guardia e facendo sì che le visioni nazionali si traducano in strategie collettive per affrontare le sfide del futuro.

«L?Italia ha avuto la vista lunga con il Piano Mattei. Ora non dobbiamo abbassare la guardia ma farlo diventare un Piano europeo». Ha l?enfasi appassionata di sempre, Marco. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Marco Minniti e il Piano Mattei: «L?Italia ha avuto la vista lunga, ora diventi europeo»

Piano Mattei, delegazione di Leonardo in Costa d’Avorio

Riporta msn.com: ROMA (ITALPRESS) – Una delegazione di Leonardo, guidata dal presidente Stefano Pontecorvo, è in missione in Costa d’Avorio per dare piena attuazione al Piano Mattei a favore del paese africano.

Piano Mattei, accordo per un centro agroalimentare in Mozambico

Secondo msn.com: Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che "l'iniziativa, riconosciuta tra i progetti strategici per l'attuazione del Piano Mattei nel continente africano, mira allo sviluppo e alla dotazione di ...

