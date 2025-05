Marco e Valeria ad Affari Tuoi la coppia spezzina porta a casa 50mila euro

La Spezia, 16 maggio 2025 – Una bella serata per l’ambulante spezzino Marco che ha vinto 50mila euro al gioco “ Affari tuoi “ in onda su Rai 1 condotto da Stefano Di Martino. Il commerciante di pesce era accompagnato dalla moglie Valeria con la quale condivide anche la passione per la danza. E proprio Marco ha anche preso il comando delle operazioni nel corso dello stacchetto musicale a passi di danza prendendo il posto del conduttore Di Martino. E’ stata una partita a colpi di pacchi rossi e blu con qualche brivido e momenti di smarrimento quando i pezzi forti da 100 mila, 200 fino a 300 mila sono evaporati. Marco e Valeria però non hanno perso la calma e lo spirito di divertimento raccontando anche particolari della loro attività lavorativa. Dei sacrifici importanti nella particolare professione ereditata dal nonno e poi una ventina di anni fa dal padre. 🔗Leggi su Lanazione.it