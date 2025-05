' Marcia Eucaristica' e processione per la festa di Santa Rita | chiuse strade del centro cittadino

Domenica 18 maggio, il centro cittadino di Foggia si prepara a vivere la marcia eucaristica e la processione in onore di Santa Rita. A causa di questi eventi religiosi, alcune strade saranno chiuse al traffico. L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale comunica le misure per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Il pomeriggio di domenica 18 maggio alcune strade del centro cittadino saranno interessate da manifestazione ed eventi religiosi. Per questo l'ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che nel pomeriggio sono state previste alcune misure che interessano la circolazione.

