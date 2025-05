Marchetti rivela | Frattesi? L’Inter lo valuta almeno 40 milioni ma al Napoli si chiederebbe…

Luca Marchetti si è espresso su Frattesi e sull’interesse dell’Inter nei suoi confronti. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte ha riferito le ultime sul mercato del Napoli e sull’ Inter. Le sue parole sui nerazzurri e sui campani, che potrebbero intrecciare le intenzioni in sede di calciomercato. L’ATTACCANTE- « David? Credo gli agenti siano andati via, l’interlocuzione è avanzata, si tratta di un’opportunità importante ma oggi le attenzioni maggiori del Napoli credo siano rivolte a De Bruyne, colpo potenzialmente eccezionale perché darebbe grande visibilità a progetto e squadra » Frattesi? Avrebbe voluto avere più spazio all’Inter ma è stato decisivo in Champions League con due gol pesantissimi: c’è da capire le intenzioni del club per il calciatore, che non verrà valutato meno di 40 milioni. 🔗Leggi su Internews24.com

