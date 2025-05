marche si è concluso il corso organizzato dalla regione per infermiere di famiglia

Si è concluso, con la cerimonia di consegna degli attestati all ’INRCA, il percorso formativo regionale Infermiere di Famiglia o comunità (IFoC). Si tratta del primo corso che la Regione Marche ha organizzato per la formazione del personale infermieristico. La formazione, valore strategico. Il vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini, ha voluto sottolineare il valore strategico dell’iniziativa: “Come Regione stiamo investendo in maniera importante nella formazione del personale sanitario, fattore che ci consente di innalzare ulteriormente il livello di eccellenza della sanità marchigiana e di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini marchigiani. Questo corso rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una sanità più vicina alle persone. 🔗Leggi su Lapresse.it

