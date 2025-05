marche a fabriano il dibattito sullo sviluppo

Lavoro, sviluppo, imprese. Sono i temi principali affrontati questa mattina a Fabriano dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli intervenuti alla tavola rotonda “La creatività come base del cambiamento” durante la quale l’imprenditore e designer Umberto Palermo ha presentato il progetto Mole Urbana, iniziativa che prevede la produzione della c omponentistica delle Kei Car italiane nel fabrianese. Tra i presenti anche il sottosegretario Fausto Bergamotto, il commissario straordinario per la Ricostruzione Guido Castelli, l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi e Gian Mario Spacca. Il dibattito con il ministro e il piano Beko. Il ministro Urso nel corso del dibattito dopo aver a ffrontato temi economici di carattere internazionale e nazionali ha approfondito le urgenti tematiche legate al territorio. 🔗Leggi su Lapresse.it

