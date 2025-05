Mara Venier resta a Domenica In ma con una promessa

Mara Venier continua la sua avventura a "Domenica In", rinnovando una promessa di addio mai mantenuta. Nonostante le dichiarazioni sul termine della sua carriera, la conduttrice rimarrà al timone anche nella prossima edizione, secondo le indiscrezioni di Giuseppe Candela su Dagospia. Un legame indissolubile con il programma e il pubblico che la segue con affetto.

Mara Venier ha detto più volte in anni diversi che quella in corso sarebbe stata la sua ultima edizione di Domenica In, ma così alla fine non è stato mai. E stando all'indiscrezione di Giuseppe Candela pubblicata su Dagospia, nemmeno la prossima sarà segnata dall'assenza della sua storica. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Mara Venier resta a Domenica In, ma con una "promessa"

Approfondimenti da altre fonti

Mara Venier resta a Domenica In e condurrà la 50esima edizione: i rumors sulla prossima stagione del programma

fanpage.it scrive: Spesso Mara Venier aveva paventato l'ipotesi di dire addio al programma domenicale, condotto per sette edizioni consecutive, per un totale di sedici. La prossima stagione, la 50esima, potrà contare an ...

Mara Venier resta alla conduzione di Domenica In: ma chi l’affiancherà?

Lo riporta notizieweblive.it: In occasione dei 50 anni di Domenica In, Mara Venier non si esime dal restare al timone del noto programma di Raiuno. Una delle punte di diamante della Rai resta ben salda al timone dell’intrattenimen ...

Mara Venier non lascia Domenica IN: si festeggiano con lei i 50 anni del programma

Secondo ultimenotizieflash.com: Mara Venier non molla. Sarà una edizione importante la prossima di Domenica IN. Si festeggeranno infatti i 50 anni del programma, che debuttò con Corrado, come la stessa conduttrice ha ricordato in qu ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ASCOLTI TV DOMENICA 3 GENNAIO : PROSEGUE IL SUCCESSO DI MARA VENIER

PROSEGUE IL SUCCESSO DI ‘DOMENICA IN’ CON MARA VENIER CHE INAUGURA IL NUOVO ANNO CON UNA MEDIA DI OLTRE 3 MILIONI E 623 MILA TELESPETTATORI LA PRIMA PUNTATA DEL 2021 TOTALIZZA OLTRE IL 18% DI SHARE CON 3.