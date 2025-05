Mara Venier resta a Domenica In | l’indiscrezione

Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico. L'articolo proviene da Il Difforme.

Domenica In si appresta a festeggiare i 50 anni e quindi Mara Venier ha deciso di restare per un altro anno alla conduzione

